Strage di api in Campania a causa del freddo anomalo: gli allevatori chiedono lo stato di calamità A lanciare l’allarme è l’Apas (Apicoltori campani associati), che chiede lo stato di calamità: troppe api sono morte in Campania a causa delle temperature fredde che stanno contraddistinguendo questa primavera.

A cura di Valerio Papadia

Troppe api morte in Campania a causa del freddo anomalo che sta caratterizzando questa primavera. È questo l'allarme lanciato da Apas (Apicoltori campani associati) che chiede che venga riconosciuto lo stato di calamità. "L’andamento climatico negativo di queste settimane si sta dimostrando devastante per il settore apistico regionale, azzerando di fatto le produzioni di miele primaverili e condizionando pesantemente quelle estive" denunciano gli apicoltori.

Ragione per la quale, con una lettera firmata dal presidente di Apas Angelo Petretta e indirizzata all'assessore alle Politiche Agricole Nicola Caputo, gli apicoltori hanno chiesto alla Regione Campania che venga riconosciuto lo stato di calamità. "È stata già gravemente compromessa la produzione di miele di acacia e si prevede una forte riduzione di quella del miele di sulla. Due varietà di fondamentale importanza economica per le aziende apistiche campane che in molti casi hanno dovuto ricorrere all’alimentazione di soccorso per limitare le perdite delle colonie. Una pratica che comporta un enorme aggravio economico considerando il forte aumento dei prezzi delle materie prime".

A rischio produzione di miele: si calcolano danni per 10 milioni di euro

"Sulla base dei numeri registrati per il 2022 pubblicati, per la Campania, dall’Osservatorio Nazionale del Miele, ed in base alle segnalazioni pervenute dai nostri associati il danno subito dalla produzione è stimabile in oltre 10 milioni di euro" dice ancora Petretta. In Campania ci sono circa 100mila alveari, gestiti da 2mila apicoltori: mediamente, ogni anno, si producono 15mila quintali di miele, per un valore che si aggira intorno ai 13 milioni di euro.