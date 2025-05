video suggerito

Strade chiuse a Napoli e provincia per il Giro d'Italia 2025: l'elenco La sesta tappa del Giro d'Italia, oggi, passerà per la Campania e si concluderà a Napoli; in città e in provincia sono tante le strade chiuse per consentire lo svolgimento della corsa ciclistica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La Campania protagonista della sesta tappa del Giro d'Italia, prevista nella giornata odierna, giovedì 15 maggio. La gara ciclistica più famosa del nostro Paese, infatti, transiterà per la provincia di Avellino e terminerà a Napoli, sul Lungomare. Pertanto, sono molte le strade chiuse a partire dal primo pomeriggio, sia nel capoluogo che nella sua provincia; oltre al divieto di transito, in tante strade vige anche il divieto di sosta.

Il percorso della sesta tappa del Giro d'Italia 2025

Le strade chiuse in provincia di Napoli per il Giro d'Italia

Per consentire il transito dei ciclisti, delle ammiraglie e di tutto il meccanismo che gravita intorno al Giro d'Italia, in provincia di Napoli, a partire dalle ore 13 e per circa un'ora e trenta minuti, resteranno chiuse molte Strade Provinciali. Ecco l'elenco:

S.P. 39 AG Circumvallazione di Nola (Nola)

S.P. 258 Nola/San Vitaliano (San Vitaliano)

S.P. 388 Ponte delle Tavole (San Vitaliano)

S.P. 154 Scisciano/San Vitaliano/S.S. 7 Bis (San Vitaliano)

Ex S.S. 7 Bis (San Vitaliano)

S.P. 133 Mariglianella/Miuli (Mariglianella)

S.P. 275 Ponte Crocelle/S.S. 7 bis (Mariglianella)

S.P. 497 Castellana in Mariglianella (Mariglianella)

S.P. 242 Madonna Stella (Castello di Cisterna)

S.P. 324 Selva in Castello di Cisterna (Castello di Cisterna)

Ex S.S. 7 Bis (Castello di Cisterna)

S.P. 209 Sant'Agostino/Difesa (Castello di Cisterna)

S.P. 527 Cantariello (Casoria)

Giro d'Italia, a Napoli strade chiuse e divieti di sosta

Un dispositivo di traffico ad hoc per il Giro d'Italia è stato previsto anche a Napoli, dove la tappa odierna, come detto, si concluderà. Il piano previsto dal Comune entrerà in vigore alle ore 14 e terminerà alle ore 18, o almeno fino a cessate esigenze.