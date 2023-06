Steven Zhang a Napoli: il presidente dell’Inter in vacanza tra Ischia e Amalfi Il presidente dell’Inter Steven Zhang in vacanza a Napoli a bordo del suo yacht dopo aver preso parte a Celebrity Chef, il programma di Alessandro Borghese.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Steven Zhang in vacanza nel Golfo di Napoli: il presidente dell'Inter, il più giovane della Serie A con i suoi 32 anni ancora da compiere, si trova a bordo di uno yacht di lusso al largo delle coste partenopee, dove qualche tappa tra Amalfi, Ischia e Capri. Un break dopo una stagione comunque positiva dell'Inter, vincitrice di una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e che ha chiuso il campionato al 3° posto e soprattutto in finale di Champions, forse l'unico vero rimpianto di una stagione che sarebbe stata altrimenti da incorniciare per molti anni a seguire come solo forse quella del Triplete del 2010 firmato da José Mourinho, che vinse tutto sulla panchina nerazzura.

Zhang è passato anche per il centro cittadino napoletano, dove ha fatto colazione in una nota pasticceria con alcuni amici, prima di fare ritorno a Capri. Ma in questi giorni, il presidente nerazzurro era stato visto un po' ovunque: dal murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli fino ad una nota pizzeria del centro storico, dove è stato in qualità di giudice per il programma "Celebrity Chef" condotto da Alessandro Borghese. Nessun intrigo di mercato, insomma, ma solo una vacanza al termine di una stagione comunque da ricordare per l'Inter. Anche se non è escluso che la sua presenza possa aver anche un secondo fine legato al calciomercato. Ma si tratta, per ora, solo di supposizioni. Per Zhang, rientrato sul suo yacht, probabile che tocchino ancora alcuni giorni di tranquillità e di vacanza, prima di entrare nel vivo del calciomercato e della nuova stagione, che inizierà "ufficialmente" il 1° luglio, ovvero sabato.