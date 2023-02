Stesa a Soccavo, 2 colpi sparati contro il centro scommesse: arrivano i carabinieri L’episodio è avvenuto questa notte, in Via del Maratoneta numero 6. Indagano i carabinieri di Bagnoli e dell’investigativa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpi di arma da fuoco sparati contro un centro scommesse a Soccavo. L'episodio è avvenuto questa notte, in Via del Maratoneta numero 6, nel quartiere occidentale di Napoli, e sono subito scattate le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli. Non si sa ancora se si sia trattato di una ‘stesa' oppure se il locale sia finito per sbaglio nel mirino dei malviventi. Saranno effettuate verifiche anche per capire se per caso nelle vicinanze possano abitare pregiudicati che potrebbero essere destinatari dell'intimidazione. Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. In strada i militari dell'Arma del nucleo investigativo di Napoli, impegnati nei rilievi, hanno rinvenuto 2 ogive. Per fortuna, non risultano al momento feriti.

Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventualmente anche le immagini di telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti in zona, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e individuare e identificare i responsabili, ricostruendone il tragitto seguito. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto. Solo il 13 novembre scorso, diversi colpi di pistola furono esplosi in via dell'Epomeo, a Soccavo. Cinque bossoli a salve furono rinvenuti all'altezza della clinica Villa Cinzia.

Scontri tra clan a Soccavo

Nell'area ovest di Napoli si registrano da mesi tensioni tra i clan di camorra che si contendono il territorio. Prima gli scontri, nella vicina Pianura, tra i Carillo-Perfetto e i Marsicano-Calone-Esposito (che avrebbero poi trovato un accordo coi Vigilia di Soccavo), poi i tentativi di ricostruzione del clan Grimaldi, che avrebbero causato frizioni con le altre cosche dell'area.