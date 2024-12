Stellantis farà uno spot pubblicitario a Napoli per l’Alfa Romeo: set sul Lungomare

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno spot di Stellantis per la campagna pubblicitaria dell'Alfa Romeo girato sul Lungomare di Napoli. La proposta, a quanto apprende Fanpage.it, è arrivata sulla scrivania del sindaco Gaetano Manfredi negli scorsi giorni ed ha ricevuto l'ok del primo cittadino. Lo spot dovrebbe prevedere l'impiego dei mezzi di scena, le auto prodotte dalla multinazionale automobilistica. Scelte anche le location: il lungomare di via Caracciolo, la Rotonda Diaz, via Partenope, la strada dei ristoranti e degli hotel di lusso, il pontile di Castel dell'Ovo, che dà accesso all'isolotto di Megaride. Ma anche alcune zone di Chiaia e di San Ferdinando, come piazza dei Martiri e piazza del Plebiscito. Tre i giorni di riprese previsti, durante i quali le nuove vetture di Stellantis viaggeranno sulle strade partenopee.

Il Piano Italia di Stellantis per rilanciare il settore auto

Il gruppo, dopo le tribolazioni degli ultimi giorni, nelle scorse ore ha lanciato il Piano Italia, confermando gli investimenti nel Paese. Il Governo Meloni, a sua volta, ha deciso di rilanciare il settore automotive, con un budget di 1,6 miliardi, con un impegno che raggiunge i 2 miliardi di euro per il 2025, destinati principalmente agli stabilimenti italiani, e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori locali.

"Tutti gli stabilimenti resteranno in attività con un piano per ciascuna fabbrica", ha assicurato Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, con l'obiettivo di portare la produzione in Italia a un aumento del 50 per cento nel 2026. La Campania è fondamentale nella produzione automobilistica Stellantis, con la presenza, ad esempio, dello stabilimento storico di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, senza contare tutto l'indotto che ruota attorno alla produzione delle vetture.