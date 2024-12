Stefano De Martino al Cardarelli: sull’Albero della Rinascita anche la sua “Gocciolina di Natale”

video suggerito

A cura di Nico Falco

Stefano De Martino e l'Albero della Rinascita al Cardarelli

Umanizzare le cure, creare intorno al paziente, che in quel reparto può restare ricoverato anche un mese, un clima di empatia, ascolto e vicinanza: nasce con questo proposito il progetto dell'Albero della Rinascita, che anche quest'anno è stato allestito nel reparto di Ematologia Trapianti dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Arrivato al secondo anno, si tratta del primo progetto in Italia, e il nome fa riferimento alla "rinascita" del paziente, per il quale dopo il trapianto è come se cominciasse una seconda vita.

Le Goccioline dell'Albero della Rinascita al Cardarelli

La particolarità che lo rende simbolo di coraggio e resilienza per i pazienti ematologici trapiantati è nelle decorazioni: le "Goccioline di Natale", sulle quali pazienti, familiari e professionisti possono lasciare il proprio messaggio, per raccontare la propria storia e per dare forza a chi sta affrontando il delicatissimo percorso del trapianto; presto sarà possibile scrivere la gocciolina anche in formato digitale, grazie ad un'app in via di realizzazione degli studenti dell'ITIS Galileo Ferraris di Scampia.

All'iniziativa, ideata dal coordinatore infermieristico Domenico Buonanno, hanno aderito, oltre alla direzione generale e alle articolazioni sanitarie che collaborano col programma trapianti, anche Stefano De Martino, Franco Ricciardi, il neo eletto presidente della Fedeazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano, il giornalista RAI Gerardo D'Amico, la presidente OPI Teresa Rea e la presidente AIL Napoli Valeria Rotoli.

La UOC Ematologia con Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche e Terapia Intensiva del Cardarelli, diretta dalla dottoressa Alessandra Picardi, dal 2019 ha effettuato oltre 150 trapianti di cellule staminali da donatore e da qualche mese è qualificata per la terapia cellulare CarT, ovvero cellule modificate in lavoratorio che agiscono come killer selettivi delle cellule neoplastiche.

De Luca: 638 campani in lista di attesa per un trapianto

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un appello a prestare l'assenso per l'espianto organi nel corso della diretta online del venerdì trasmessa oggi, 20 dicembre. "Abbiamo festeggiato il trentennale del primo trapianto di cuore al Monaldi – ha detto – da allora sono stati effettuati centinaia di trapianti nella nostra regione a livelli altissimi di efficacia, con pazienti che hanno avuto la possibilità di avere decenni di vita dopo interventi".

Il Presidente ha elencato i numeri delle liste di attesa che riguardano i cittadini campani: "Per i trapianti ci cuore abbiamo 70 pazienti in lista di attesa al Monaldi, 82 per il trapianto di fegato al Cardarelli, 486 per il rene. La difficoltà sta nell'avere donazioni di organi: per questo rivolgo un appello caloroso a tutti i nostri concittadini affinché abbiano un atteggiamento di responsabilità e generosità, partendo da quando si fa la carta di identità nei comuni: è doveroso dichiarare la propria disponibilità all'espianto. È atto di generosità che può salvare tante vite umane".