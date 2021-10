“Stanotte a Napoli” di Alberto Angela, si gira in Galleria Umberto I e Palazzo Serra di Cassano “Stanotte a…Napoli” la puntata speciale condotta da Alberto Angela su Rai Uno si gira in Galleria Umberto I e a Palazzo Serra di Cassano. Quest’ultimo, oggi sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici fondato da Gerardo Marotta. Domani è previsto il set in Galleria Umberto I, via Verdi e Teatro San Carlo.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Stanotte a…Napoli" la puntata speciale condotta da Alberto Angela su Rai Uno si gira in Galleria Umberto I e a Palazzo Serra di Cassano. Quest'ultimo, oggi sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici fondato da Gerardo Marotta, è un palazzo storico di Napoli, in via Monte di Dio, a pochi passi dalla centralissima piazza del Plebiscito. Il Palazzo sorge sulla collina di Pizzofalcone e prende il nome dall'omonima famiglia napoletana, di origini genovesi. Fu costruito nel XVIII secolo dall'architetto napoletano Ferdinando Sanfelice: celebre il suo imponente scalone monumentale all'ingresso. Sono previste riprese anche in piazza Trieste e Trento, in prossimità dell'ansa del Teatro San Carlo. "Stanotte a…Napoli" andrà in onda la sera di Natale su Rai Uno. Il Comune di Napoli per consentire le riprese cinematografiche nel Palazzo Serra di Cassano ha sospeso gli stalli per la sosta dei cicolomotori in via Monte di Dio.

Set in Galleria Umberto con Alberto Angela

Domani, invece, mercoledì 20 ottobre, la troupe Rai di "Stanotte a…Napoli" con Alberto Angela sarà nella Galleria Umberto I e in via Verdi, dove si trova la sede del Consiglio Comunale di Napoli. Sui due set vigileranno gli agenti della Polizia Municipale del servizio Srap, per garantire la circolazione. Il camper sarà in via Verdi. Le riprese si concentreranno soprattutto all'interno della Galleria, recentemente ristrutturata. Mentre restano ancora le impalcature sull'ingresso che dà su via Toledo, dove nel 2014 morì il 14enne Salvatore Giordano, di Marano colpito dai calcinacci caduti dall'arco superiore. Alberto Angela sarà inoltre a San Gregorio Armeno a fine ottobre per girare alcune scene di Stanotte a…Napoli. Nella puntata speciale dedicata dal divulgatore scientifico più famoso della televisione italiana al capoluogo partenopeo non poteva mancare, infatti, la celebre strada dei presepi, conosciuta in tutto il mondo per le sue botteghe artigiane di maestri pastorai. A San Gregorio Armeno sono previsti tre giorni di riprese, dal 26 al 28 ottobre.