Stadio Maradona: “Ho bocciato il progetto di De Laurentiis. Voleva cancellare le curve” parla l’ex assessore

Intervista a Ciro Borriello ex Assessore allo Sport della giunta comunale De Magistris

A cura di Pierluigi Frattasi

"Ero assessore allo Sport quando il Presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, presentò il progetto per il restyling dell'ex Stadio San Paolo, oggi Maradona. Quel progetto fu ritenuto inadeguato nel 2015 perché l'investimento era troppo modesto rispetto alla durata della richiesta della concessione. Appena 20 milioni per 99 anni, cioè quasi 200mila euro all'anno. Il numero dei posti era limitatissimo rispetto a una grande città come Napoli, appena 41mila. Le curve, poi, venivano quasi cancellate".

A parlare a Fanpage.it, è Ciro Borriello, ex assessore allo Sport della giunta De Magistris, oggi consigliere comunale di maggioranza con Manfredi. Il tema del restyling dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, già rifatto ampiamente nel 2019 per le Universiadi, con i fondi regionali, oggi è tornato prepotentemente in auge in vista degli Europei di Calcio 2032 Italia-Turchia. Sono 5 gli stadi italiani che ospiteranno la competizione e Napoli è in lizza tra 10 candidate, assieme a Roma, Milano, Torino,Firenze, Bari, Genova, Bologna, Verona e Cagliari.

Lo stadio, al momento, non è adeguato per la competizione secondo gli standard Uefa. De Laurentiis negli scorsi giorni è tornato alla carica, chiedendo al Comune di vendergli l'impianto. Il sindaco Manfredi ha replicato dicendo che al momento la vendita non è possibile, in quanto lo stadio è nell'elenco dei beni indisponibili e quindi invendibili, ma aprendo alla possibilità di una concessione lunga, anche 90ennale, pur non chiudendo del tutto all'ipotesi vendita.

Tra il 2014 e il 2015, la Filmauro spa di De Laurentiis, per conto della SSC Napoli, presentò un progetto di ristrutturazione dello stadio di Fuorigrotta, all'epoca in condizioni fatiscenti. Un project financing nell'ambito della vecchia "legge sugli stadi", la 147 del 2013, che prevedeva un impianto da 41mila posti, gli stessi dello Juventus Stadium attuale. Il progetto, però, fu ritenuto "inadeguato" dagli uffici tecnici del Comune di Napoli, che non concessero l'interesse pubblico, necessario per avere l'autorizzazione ai lavori. Al Calcio Napoli fu proposta la possibilità di modificare il progetto, ma non arrivò alcuna risposta.

Consigliere Borriello, cosa prevedeva quel progetto per l'area spettatori?

In pratica quasi di cancellare le Curve. Andava via la parte inferiore delle curve che venivano coperte da maxi-schermi. Restava solo la parte superiore con circa 10mila posti per ogni curva. Era previsto poi il prolungamento delle tribune e dei distinti sul prato, a coprire anche il fossato e la pista di atletica, fino ad arrivare a bordo campo.

Oggi è cambiato il contesto, lo stadio è stato rimesso a nuovo con le Universiadi. Ora va adeguato per Euro 2032. Il Comune ci sta lavorando?

Non ne abbiamo ancora parlato come maggioranza. Ma sarà uno dei prossimi temi. Euro 2032 penso che Napoli non voglia farsela sfuggire e bisogna iniziare adesso, ma non c'è alcuna accelerazione.

Mercoledì arriva il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, che con il Napoli ha vinto lo scudetto quest'anno, parlerete anche di Euro 2032?

Il destino dello stadio lo decide la città e il consiglio comunale ne è la sua rappresentanza. Certo, ci confronteremo anche sulle prospettive.

Se lo Stadio si dovesse concedere o vendere al Napoli che fine faranno i concerti e gli altri eventi sportivi, come le Olimpiadi e le partite della Nazionale?

Tutto andrebbe disciplinato nella eventuale concessione lunga, per questo sarebbe meglio scriverla bene.