Stadio Maradona, arrivano le nuove casse acustiche: messo a nuovo l’impianto audio. Riaperto il fossato La Napoli Servizi e una ditta esterna specializzata stanno rimettendo a nuovo le casse acustiche. Riaperto anche il fossato dopo la messa in sicurezza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lavori in corso allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per l'ammondernamento dell'impianto. In questi giorni i tecnici della Napoli Servizi sono al lavoro per smontare le vecchie casse audio installate sotto la copertura che non funzionano più. Saranno rimosse, riparate da una ditta esterna specializzata in elettronica e poi rimontate, per avere un impianto audio all'altezza del tempio del calcio azzurro. Questioni di pochi giorni, insomma, è l'impianto acustico sarà migliore rispetto a prima.

Riaperto il fossato

Ma non finisce qui. Sempre in questi giorni, infatti, sono stati eseguiti interventi di spicconatura nel fossato inferiore, dove si erano verificati ammaloramenti e distacchi di calcinacci a causa delle infiltrazioni d'acqua per il maltempo. I lavori, a quanto apprende Fanpage.it, sono durati circa una settimana, a breve è prevista la riapertura del fossato. Quest'ultimo era stato aperto al passaggio proprio quest'anno dopo anni di abbandono.

Lo scorso anno, infatti, i soci delle associazioni sportive non accedevano al fossato. Chi doveva fare attività sportiva lo faceva attraverso il varco Maradona riservato ai fotografi. Superando il portone giallo che si trova fronte strada e quindi attraverso delle scalette. Nei sotterranei infatti non si poteva entrare. Quest'anno, invece, il fossato è stato aperto e i soci delle associazioni sportive hanno potuto utilizzare il sottopassaggio usato da Maradona negli anni d'oro del Napoli di Ferlaino per accedere a piste e palestre. Da alcuni giorni, però, il fossato è stato di nuovo interdetto per consentire i lavori di messa in sicurezza. Adesso, l'intervento è ultimato e il fossato sarà stato riaperto.