Spray urticante negli occhi per rubargli il cellulare, 23enne ferito in Piazza Dante a Napoli

Un 23enne in ospedale a Napoli: prima lo spray urticante negli occhi, poi un colpo al fianco con un oggetto contundente, per rubargli il cellulare.
A cura di Giuseppe Cozzolino
16 CONDIVISIONI
Gli avrebbero spruzzato spray urticante negli occhi per poi colpirlo con un oggetto contundente, per rubargli il cellulare. La vicenda questa notte in piazza Dante a Napoli: la vittima, 23 anni, è stata portata all'ospedale Pellegrini di Napoli, nella zona di Montesanto, per le cure del caso. Qui lo hanno raggiunto i carabinieri della compagnia Napoli Centro per raccogliere la sua deposizione: dopo l'intervento dei sanitari, che non hanno riscontrato particolari gravità, il giovane è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. La sua ricostruzione è al momento al vaglio dei carabinieri: indagano i militari dell'Arma della stazione San Giuseppe.

Secondo quanto ricostruito finora, ed attualmente al vaglio dei carabinieri, il giovane si trovava in piazza Dante attorno alle 4 del mattino quando sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti che avrebbero tentato di rubargli il cellulare. A quel punto, gli avrebbero spruzzato spray urticante negli occhi per poi colpirlo al fianco con un oggetto contundente. Il 23enne è stato poi portato in ospedale, dove è stato curato e dimesso. I carabinieri intervenuti all'ospedale Pellegrini di Napoli hanno quindi raccolto la sua versione, attualmente al vaglio. Il 23enne è già noto alle forze dell'ordine ed irregolare sul territorio italiano, se la caverà con una prognosi di dieci giorni. Indagini in corso per identificare i responsabili: possibile che vengano anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per indagare a fondo sulla ricostruzione fornita e per dare un volto e un nome ai responsabili dell'aggressione.

16 CONDIVISIONI
