Spray urticante negli occhi per rubargli il cellulare, 23enne ferito in Piazza Dante a Napoli

Immagine di repertorio

Gli avrebbero spruzzato spray urticante negli occhi per poi colpirlo con un oggetto contundente, per rubargli il cellulare. La vicenda questa notte in piazza Dante a Napoli: la vittima, 23 anni, è stata portata all'ospedale Pellegrini di Napoli, nella zona di Montesanto, per le cure del caso. Qui lo hanno raggiunto i carabinieri della compagnia Napoli Centro per raccogliere la sua deposizione: dopo l'intervento dei sanitari, che non hanno riscontrato particolari gravità, il giovane è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. La sua ricostruzione è al momento al vaglio dei carabinieri: indagano i militari dell'Arma della stazione San Giuseppe.

Secondo quanto ricostruito finora, ed attualmente al vaglio dei carabinieri, il giovane si trovava in piazza Dante attorno alle 4 del mattino quando sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti che avrebbero tentato di rubargli il cellulare. A quel punto, gli avrebbero spruzzato spray urticante negli occhi per poi colpirlo al fianco con un oggetto contundente. Il 23enne è stato poi portato in ospedale, dove è stato curato e dimesso. I carabinieri intervenuti all'ospedale Pellegrini di Napoli hanno quindi raccolto la sua versione, attualmente al vaglio. Il 23enne è già noto alle forze dell'ordine ed irregolare sul territorio italiano, se la caverà con una prognosi di dieci giorni. Indagini in corso per identificare i responsabili: possibile che vengano anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per indagare a fondo sulla ricostruzione fornita e per dare un volto e un nome ai responsabili dell'aggressione.