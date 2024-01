Spiderman, Hulk e Capitan America falsi e pericolosi per la salute: 75mila giocattoli sequestrati a Napoli I prodotti sono stati rinvenuti dai militari della Guardia di Finanza in un container nella zona industriale di Napoli: erano destinati a un negozio, la cui proprietaria è stata denunciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Campania, lo scorso 5 gennaio, sono partiti i saldi invernali 2024: in sconto non soltanto abbigliamento e accessori, ma anche giochi e prodotti dedicati ai più piccoli. E proprio durante un servizio finalizzato alla salvaguardia della salute dei bambini e al contrasto della vendita di prodotti potenzialmente pericolosi, i militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato e sequestrato 74.850 giocattoli contraffatti e, per questo, privi delle indicazioni di sicurezza e pertanto giudicati pericolosi. I giocattoli contraffatti riproducevano, in particolare, personaggi dei film dedicati ai supereroi come Spiderman, Hulk e Capitan America.

I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto i giocattoli falsi in un container utilizzato come luogo di stoccaggio, ubicato in un parcheggio: i prodotti erano destinati alla vendita in un negozio ubicato nella zona industriale di Napoli, gestito da una cittadina cinese – già con analoghi precedenti – che è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I finanzieri hanno stimato che, una volta messi in commercio, i giocattoli contraffatti avrebbero fruttato illecitamente circa 350mila euro.