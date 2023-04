Spari nella notte a Napoli, tre colpi di pistola contro casa di una ragazza La Polizia è intervenuta in vico Tutti i Santi, all’Arenaccia, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco; tre ogive rinvenute sulla porta di una abitazione.

A cura di Nico Falco

Tre colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro un terraneo di vico Tutti i Santi, a pochi passi dal Borgo Sant'Antonio Abate, nella zona dell'Arenaccia, nel centro di Napoli. Sulla porta di ingresso sono stati rinvenuti tre fori con l'ogiva rimasta incastrata. Nell'abitazione, secondo le prime risultanze investigative, vivrebbe una 27enne.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato sono intervenuti nella notte, a seguito della segnalazione dei colpi d'arma da fuoco; hanno verificato che, al momento degli spari, in casa non c'era nessuno. La ragazza, che abita in quella casa come affittuaria, è stata ascoltata dagli investigatori ma non è stata in grado di fornire elementi utili alle indagini; rintracciato e sentito anche il proprietario dell'appartamento.

Le indagini, per il momento, sono aperte a diverse ipotesi: il motivo del raid potrebbe essere da ricercare nella sfera privata della giovane o del proprietario di casa, ma non si esclude che possa, al contrario, essersi trattato di una stesa o di un atto intimidatorio le cui ragioni potrebbero essere da ricercare nelle dinamiche criminali della zona, attualmente ritenuta sotto l'influenza del clan Contini.