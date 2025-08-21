napoli
Spari nella notte a Fuorigrotta, 26enne ferito sul “serpentone” di via Leopardi

Un 26enne napoletano è stato ferito con un colpo di pistola a un braccio nella notte a Fuorigrotta, Napoli Est; indaga la Polizia, accertamenti in corso sulla sua versione.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato mentre stava percorrendo via Leopardi, ci sarebbe stato un battibecco, poi un colpo di pistola. Versione ancora tutta da verificare, quella che ha raccontato, ai sanitari prima e alle forze dell'ordine poi, un 26enne di Fuorigrotta, arrivato nella notte all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta con una ferita da arma da fuoco a un braccio. Sull'accaduto sono in corso indagini affidate alla Polizia di Stato.

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2 di oggi, 21 agosto, all'altezza del civico 25, lungo il cosiddetto "serpentone", il tratto ondulato dove sono presenti numerose attività commerciali. A sparare sarebbe stato un altro giovane, arrivato in sella a uno scooter, che si sarebbe dileguato subito dopo; avrebbe esploso un solo proiettile, che ha raggiunto il giovane al braccio sinistro. La vittima, Ugo Cucarano, è stata medicata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fuorigrotta, dove successivamente è intervenuta la pattuglia della Polizia di Stato, allertata dai sanitari come da prassi per casi del genere; il 26enne non è in pericolo di vita.

Sul luogo indicato, apprende Fanpage.it, nel corso dei sopralluoghi non sarebbero stati trovati elementi a riscontro del racconto del ragazzo; si vaglia la possibilità che informazioni preziose possano essere ricavata dalle numerose telecamere di sicurezza, sia pubbliche sia private, presenti in zona. Le indagini si concentrano anche sulle frequentazioni e sul passato di Cucarano, che risulta già noto alle forze dell'ordine e negli anni scorsi è finito in manette più volte per reati in materia di stupefacenti.

