Aggredisce un automobilista e gli strappa l’orologio davanti ai poliziotti: arrestato a Fuorigrotta

Un 33enne è stato arrestato nella notte a Fuorigrotta, Napoli Ovest: ha strappato un orologio di lusso ad un automobilista ma è stato bloccato da una pattuglia della Polizia.

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Aveva notato l'orologio di lusso di un automobilista fermo a bordo strada ma, forse troppo concentrato su quell'oggetto, non si è reso conto che a pochi passi c'era una volante della Polizia. Che, quando l'ha visto aggredire il malcapitato, è intervenuta immediatamente. A finire in manette un 33enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici: dovrà rispondere di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nella notte scorsa a Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest di Napoli. La vittima era ferma nella sua automobile lungo via Giambattista Marino, la strada che costeggia lo stadio Maradona, a pochi passi dal commissariato San Paolo. La pattuglia era impegnata nei servizi di controllo del territorio quando ha notato le fasi iniziali della rapina: lo scooter che si è fermato, il passeggero che è sceso e che velocemente si è diretto verso l'automobile ferma sul ciglio della strada. Poi il colpo violento verso l'uomo seduto al posto di guida e lo strattone con cui il giovane si è appropriato dell'orologio che aveva al polso.

Gli agenti sono rapidamente intervenuti e hanno fermato il 33enne, che ha opposto resistenza tentando di divincolarsi dalla loro presa; finalmente bloccato, è stato perquisito: addosso aveva ancora l'orologio che aveva strappato pochi istanti prima. Il complice, intanto, è scappato: approfittando della confusione, e del fatto che l'attenzione dei poliziotti fosse concentrata sull'altro, è riuscito a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. Dopo le formalità di rito l'orologio è stato restituito al legittimo proprietario.