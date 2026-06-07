napoli
video suggerito
video suggerito

Aggredisce un automobilista e gli strappa l’orologio davanti ai poliziotti: arrestato a Fuorigrotta

Un 33enne è stato arrestato nella notte a Fuorigrotta, Napoli Ovest: ha strappato un orologio di lusso ad un automobilista ma è stato bloccato da una pattuglia della Polizia.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Aveva notato l'orologio di lusso di un automobilista fermo a bordo strada ma, forse troppo concentrato su quell'oggetto, non si è reso conto che a pochi passi c'era una volante della Polizia. Che, quando l'ha visto aggredire il malcapitato, è intervenuta immediatamente. A finire in manette un 33enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici: dovrà rispondere di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nella notte scorsa a Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest di Napoli. La vittima era ferma nella sua automobile lungo via Giambattista Marino, la strada che costeggia lo stadio Maradona, a pochi passi dal commissariato San Paolo. La pattuglia era impegnata nei servizi di controllo del territorio quando ha notato le fasi iniziali della rapina: lo scooter che si è fermato, il passeggero che è sceso e che velocemente si è diretto verso l'automobile ferma sul ciglio della strada. Poi il colpo violento verso l'uomo seduto al posto di guida e lo strattone con cui il giovane si è appropriato dell'orologio che aveva al polso.

Gli agenti sono rapidamente intervenuti e hanno fermato il 33enne, che ha opposto resistenza tentando di divincolarsi dalla loro presa; finalmente bloccato, è stato perquisito: addosso aveva ancora l'orologio che aveva strappato pochi istanti prima. Il complice, intanto, è scappato: approfittando della confusione, e del fatto che l'attenzione dei poliziotti fosse concentrata sull'altro, è riuscito a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. Dopo le formalità di rito l'orologio è stato restituito al legittimo proprietario.

Immagine
Sparatoria a Cavalleggeri, tentano di rapinare 17enne: lui si schianta con l'auto per fuggire
In corso le indagini dei carabinieri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views