Faida tra clan a Fuorigrotta, due arrestati: sono gli stessi che rapinarono il calciatore del Napoli David Neres

I due indagati, secondo gli inquirenti contigui al clan Iadonisi, il 1° marzo del 2024 avrebbero scatenato una rissa, con conseguente esplosione di colpi di pistola, con i rivali del clan Troncone.

Il calciatore del Napoli David Neres

Due persone sono state arrestate nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea; i due soggetti devono rispondere, in concorso, di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini dei carabinieri napoletani e dei magistrati della Dda, condotte a partire dal 2024, hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest di Napoli, il 1° marzo del 2024: i due indagati, che secondo gli inquirenti sarebbero vicini al clan Iadonisi, avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.

I due indagati destinatari, nella mattinata odierna, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, inoltre, sono già stati arrestati – insieme a un terzo soggetto – per la nota rapina, avvenuta il 1° settembre del 2024, ai danni del calciatore del Napoli David Neres. Quella sera, al termine della partita disputata allo stadio Diego Armando Maradona tra gli azzurri e il Parma, mentre il calciatore si trovava a bordo di un minivan fermo nel traffico, venne avvicinato da alcuni malviventi, che gli strapparono l'orologio Patek Philippe che l'attaccante brasiliano aveva al polso.