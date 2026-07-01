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Parcheggiatori abusivi aggrediscono un automobilista davanti al Polo Sanitario di Caserta: arrestati

L’uomo aveva parcheggiato sulle strisce bianche, ma i due volevano comunque soldi: intervengono i carabinieri che li arrestano per estorsione in concorso.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Hanno aggredito un uomo "reo" di non volergli pagare una "offerta a piacere": ma i carabinieri, che stavano sorvegliando la zona, li hanno beccati sul fatto, e per i due parcheggiatori abusivi è scattato così l'arresto. La vicenda è accaduta nell'area parcheggio del Polo Sanitario, ex Saint Gobain, di San Nicola La Strada, nel Casertano, caratterizzata dalla presenza di strisce bianche, e dunque gratuite, per chi lascia la propria auto.

Diverse le segnalazioni dei giorni scorsi, che parlavano della presenza di parcheggiatori abusivi particolarmente aggressivi, che pretendevano denaro minacciando ed aggredendo automobilisti e passanti. E così i carabinieri si sono appostati in zona, per verificare il tutto. I due agivano in coppia: uno si avvicinava agli automobilisti, l'altro si faceva consegnare il denaro. Quando però uno degli automobilisti, che era in compagnia dei figli piccoli, si è rifiutato, i due sono diventati subito aggressivi: frasi intimidatorie, spintoni, strattoni, con la figlia più piccola che era rimasta visibilmente spaventata dall'accerchiamento. A quel punto l'uomo ha preferito pagare, ma i carabinieri sono subito intervenuti: bloccati e portati in caserma, i due sono risultati essere un 51enne e un 49enne del casertano, e che già in altre occasioni avevano minacciato anche la stessa vittima odierna. E così per loro è scattato l'arresto per estorsione in concorso, e sono stati portati così ai domiciliari in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Controlli che, fanno sapere i carabinieri, continueranno anche nei prossimi giorni soprattutto nella zona del Polo Sanitario.

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