Spari in pieno giorno dietro la Stazione Centrale di Napoli: uomo ferito a una gamba Un uomo è stato ferito a colpi di pistola in via Genova ed è stato portato in ospedale. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Spari nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, nella zona della Stazione Centrale di Napoli: in pieno giorno, un uomo di 33 anni è stato ferito a colpi di pistola in via Genova, nel dedalo di vicoli del quartiere Vasto che si snodano alle spalle di piazza Garibaldi. Da quanto si apprende, il malcapitato è stato colpito alla gamba destra: l'uomo era a bordo del suo scooter quando sarebbe stato affiancato da un altro mezzo a due ruote. Soccorso, il 33enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini; le sue condizioni di salute, così come le sue generalità, non sono ancora note.

Sul posto dell'agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Poggioreale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne potrebbe essere stato ferito nel corso di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Ieri un altro agguato a Ponticelli

Si tratta del secondo agguato, in meno di 24 ore, avvenuto a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, domenica 18 maggio, un giovane di 24 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco a Ponticelli, alla periferia orientale del capoluogo campano. Il quartiere di Napoli Est, proprio per la recrudescenza di episodi violenti e criminali, è stato inserito in "zona rossa" dal prefetto di Napoli Michele di Bari, quindi sottoposto a una sorveglianza più stringente da parte delle forze dell'ordine.