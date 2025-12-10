Spari in pieno giorno contro la casa di una donna incensurata: paura a Sant’Anastasia

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo sul posto. Per fortuna, non si registrano feriti.

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata odierna, mercoledì 10 dicembre, a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, in pieno giorno, contro un'abitazione della città. Sul posto, in via Romani 199, intorno alle 10.30 di questa mattina, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Sant'Anastasia: l'abitazione, stando a quanto riscontrato, è occupata da una donna incensurata; per fortuna, non si registrano feriti.

I militari dell'Arma hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le opportune indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per identificare il movente e la matrice dietro gli spari di questa mattina.