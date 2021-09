Spari in piazza Trieste e Trento, arrestato l’uomo che ha aggredito vigili e Polizia Arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento l’uomo che ieri notte ha speronato due volanti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale davanti al Caffè Gambrinus in piazza Trieste e Trento scappando contromano sul Lungomare di via Partenope. Si tratta di un 36 enne della Slovenia. Sparati colpi di avvertimento, ma l’uomo non si è fermato, fuggendo per piazza del Plebiscito. Stamattina è stato sottoposto al giudizio per direttissima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento l'uomo che ieri notte ha speronato due volanti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale davanti al Caffè Gambrinus in piazza Trieste e Trento scappando contromano sul Lungomare di via Partenope. Martin Dittrich, 36enne della Slovenia con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e denunciato per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. Oggi, nel giudizio per direttissima, è stato condannato a 6 mesi, pena sospesa.

Questa la dinamica: uomini della Polizia Municipale, nel transitare in piazza Trieste e Trento, sono stati avvicinati da due tassisti i quali hanno indicato un’auto con un uomo a bordo che, poco prima, aveva urtato i loro taxi; gli agenti hanno intimato l’alt al conducente che, effettuando manovre pericolose per sfuggire al controllo, ha impattato contro la loro auto ed è riuscito ad allontanarsi.

In quei frangenti, un equipaggio della Questura di Napoli in servizio per il controllo della "movida" cittadina è intervenuto posizionando l'auto di servizio davanti al veicolo dell’uomo che ha accelerato la marcia speronandoli.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Partenope quando il fuggitivo, dopo aver impattato contro una volante del Commissariato San Ferdinando, è stato bloccato. Durante i concitati momenti, come testimonia un video, sono stati esplosi colpi di pistola dalle forze dell'ordine ma l'uomo nonostante pistole, alt e blocco di volanti è riuscito a scappare.

Quando sono arrivate le volanti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, però, lo sloveno non si è fermato all'alt imposto dalle forze dell'ordine, ma ha ingranato la marcia, invece, speronando le volanti. Per questo, i poliziotti avrebbero esploso – lo si evince chiaramente dal filmato – tre colpi di pistola. L'uomo è stato poi fermato al termine di un inseguimento, dopo essere fuggito con l'auto prima in piazza del Plebiscito, poi sul Lungomare imboccato contromano. L'auto è stata bloccata poi all'altezza dell'hotel Excelsior. Stamattina è stato sottoposto al giudizio per direttissima.

La scena ripresa e pubblicata su Tik Tok

Tutta la scena è stata ripresa dai telefonini di alcuni turisti presenti che hanno girato dei video, poi diffusi su Tik Tok e resi virali poiché girati a migliaia di persone via Whatsapp. A denunciare l'accaduto l'avvocato Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina: "Da tempo – scrive Esposito – dico che non è più possibile andare aventi così, il senso di impunità ha raggiunto livelli di guardia che spingono persone a compiere atti nella consapevolezza (sbagliata) di restare impuniti. Gli agenti delle forze dell'ordine, ieri sera, in Piazza Trieste e Trento, davanti allo storico Caffè Gambrinus, hanno dovuto usare le armi per fermare il folle sparando nelle ruote dell’auto".