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Piazza Garibaldi, vandalizzato l’ex chiosco della Polizia Locale: abbandonato e ricoperto di graffiti

Abbandonato e vandalizzato l’ex chiosco della Polizia Locale di piazza Garibaldi. Il comitato Portosalvo: “Va riqualificato subito. Inaccettabile degrado”
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A cura di Pierluigi Frattasi
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È vandalizzato e abbandonato l'ex chiosco della polizia locale di piazza Garibaldi a Napoli. Il gazebo, antistante la Stazione Centrale e lo stazionamento dei taxi, è ricoperto dai graffiti. Fu chiuso anni fa dalla stessa Polizia Locale per problemi igienico sanitari ed è stato trasferito al Comune di Napoli, che si propone di riqualificarlo e di utilizzarlo per ospitare altri tipi di servizi pubblici. Ad oggi, però, il gazebo che reca in alto il logo della Polizia locale, è abbandonato a sé stesso. "Uno spettacolo indecoroso – commenta Antonio Pariante, presidente del Comitato Santa Maria di Portosalvo – Quel gazebo che reca una insegna istituzionale, ponendosi come punto di riferimento per turisti e cittadini, non può restare in quelle condizioni. Va riqualificato subito".

Raddoppiata la presenza della Polizia locale a piazza Garibaldi

In piazza Garibaldi, intanto, da quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata rafforzata la presenza della Polizia Locale. Da due agenti si è passati al presidio dinamico, che vede in campo ogni giorno dai 4 ai 6 agenti, che presidiano la piazza dalle 8 del mattino alle 24 di sera, ai quali si aggiungono i colleghi del turno notturno con 3 unità. Ai caschi bianchi si aggiungono poi le altre forze di polizia.

Solo la settimana scorsa, il Comune ha inaugurato i 6 chioschi nuovi nella piazza, affidati ad altrettante associazioni, che offriranno diversi servizi pubblici all'utenza. Dal deposito bagagli a spettacoli e altre attività. "Arrivano i chioschi nuovi in piazza Garibaldi – commenta Pariante – ma quello dell'ex polizia municipale è chiuso ed è completamente abbandonato. I turisti smarriti sostano davanti, cercando informazioni che non avranno mai. Va ripristinato subito o comunque andrebbe coperta l'insegna, perché in caso di bisogno persone in difficoltà potrebbero accorrere inutilmente verso il gazebo, senza accorgersi che è chiuso e abbandonato".

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Nella piazza, oltre ai 6 chioschi nuovi, ci sono già altri due gazebo già aperti: nella portineria Garibaldi si svolgono iniziative ed eventi: funge da punto di riferimento civico e spazio di connessione tra il progetto, la piazza e la cittadinanza. Mentre il presidio delle forze dell’ordine è destinato a rafforzare la presenza pubblica e la sicurezza nell’area, in continuità con la funzione strategica della piazza come porta d’accesso alla città.

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