Napoli, terrore e spari in piazza: barricato in auto sperona i poliziotti. E i turisti fanno video Follia al centro storico di Napoli stanotte: l’auto non si ferma all’alt della Polizia. Fa la retromarcia e sperona la volante. Gli agenti cercano di bloccarlo sparando anche dei colpi di avvertimento. È quanto accaduto stanotte tra piazza del Plebiscito e piazza Trieste e Trento, dove un automobilista ha speronato l’auto della Polizia di Stato scatenando il panico tra la gente e i turisti che erano in strada. L’uomo è stato arrestato al termine di un inseguimento. La scena ripresa dai turisti in un video.

A cura di Pierluigi Frattasi

Follia al centro storico di Napoli stanotte: l'auto di grossa cilindrata non si ferma all'alt della Polizia. Fa la retromarcia e sperona la volante. Gli agenti cercano di bloccarla sparando anche dei colpi di avvertimento nelle ruote, ma l'autista non si arrende e prosegue la folle corsa verso il Lungomare. È quanto accaduto stanotte tra piazza del Plebiscito e piazza Trieste e Trento, dove un automobilista ha speronato le auto della Polizia di Stato e della Polizia Municipale scatenando il panico tra la gente che era in strada. Tutta la scena è stata ripresa dai telefonini di alcuni turisti presenti. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista, probabilmente sotto gli effetti dell'alcol, avrebbe speronato prima dei taxi che erano all'incrocio tra piazza Trieste e Trento e via Chiaia. Questi avrebbero allertato le forze dell'ordine. Quando sono arrivate le volanti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, però, l'autista avrebbe speronato anche queste, non fermandosi all'alt. Per questo, i poliziotti avrebbero sparato tre colpi di avvertimento. L'uomo, uno straniero, è stato poi arrestato al termine di un inseguimento. Stamattina il giudizio per direttissima.

Follia in strada davanti al caffè Gambrinus

A denunciare l'accaduto l'avvocato Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina: "Da tempo – scrive Esposito – dico che non è più possibile andare aventi così, il senso di impunità ha raggiunto livelli di guardia che spingono persone a compiere atti nella consapevolezza (sbagliata) di restare impuniti. Gli agenti delle forze dell'ordine, ieri sera, in Piazza Trieste e Trento, davanti allo storico Caffè Gambrinus, hanno dovuto usare le armi per fermare il folle sparando nelle ruote dell’auto".

Il video

Nel video si vede l'auto circondata da volanti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. I poliziotti cercano di fermarlo, ma l'autista nonostante il segnale di alt prosegue la marcia e sperona l'auto della polizia proprio davanti al Caffè Gambrinus. Vengono quindi sparati dei colpi di avvertimento. Ciò nonostante l'auto non si ferma e prosegue la corsa verso piazza del Plebiscito inseguito dalle volanti delle forze dell'ordine. Una scena assurda, che ha suscitato lo sconcerto dei passanti che si trovavano in quel momento in piazza.