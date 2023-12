Spari dietro piazza Mercato a Napoli: colpite porta e finestra di una casa e un’auto in sosta È accaduto questa notte in via Antonio Toscano. Sul posto i carabinieri, che hanno rinvenuto nove bossoli calibro 9×21. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una stesa quella che è andata in scena questa notte a due passi da piazza Mercato, nel cuore di Napoli: numerosi colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle ore 2.40, in via Antonio Toscano. Qualcuno ha segnalato al 112 l'esplosioni di colpi d'arma da fuoco: sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che documentano come i proiettili abbiano colpito la porta e la finestra di un'abitazione, nonché un'auto in sosta, una Fiat Panda parcheggiata in strada, della quale sono andati in frantumi il vetro anteriore lato guida e il vetro posteriore lato passeggero.

Sul posto, i militari dell'Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno rinvenuto e sequestrato 9 bossoli calibro 9×21. Le indagini per comprendere la dinamica e la matrice dell'accaduto e per individuare i responsabili sono affidate ai militari dell'Arma del Nucleo Operativo della compagnia Stella; non è ancora noto, infatti, se l'abitazione e l'automobile siano state colpite casualmente durante la stesa, oppure se si sia trattato di un raid mirato.