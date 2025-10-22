Spari ai Quartieri Spagnoli: 12 fori di proiettile su un’abitazione, ipotesi agguato fallito

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Segnalati colpi d’arma da fuoco in vico Lungo San Matteo: la Polizia ha rinvenuto 12 fori di proiettile. Tra le ipotesi, un atto intimidatorio o un agguato fallito.

Immagine di repertorio

Quattro fori in un portoncino, altrettanti in una parte in vetro, altri quattro in una parete esterna: 12 proiettili sparati in totale, tutti nella stessa direzione. È quello che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia di Stato ieri sera in vico Lungo San Matteo, Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, intervenuti per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco.

Poco probabile l'ipotesi di una stesa, le ipotesi ritenute maggiormente verosimili sono due: un atto intimidatorio o un agguato in cui il bersaglio è riuscito a scappare illeso. Le indagini sono ora volte a ricostruire la dinamica, anche attraverso le registrazioni della videosorveglianza della zona.

L'intervento intorno alle 23 di ieri, 21 ottobre; oltre alle pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono arrivati gli specialisti della Scientifica per i rilievi. Sul luogo non sono state rinvenute tracce di sangue e non risultano feriti. Dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine, nello stabile non abiterebbe nessun personaggio "di rilievo" sotto il profilo investigativo.