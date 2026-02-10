Spari ad Acerra, 72enne ferito nella notte in piazza San Pietro

Un uomo è stato ferito nella notte ad Acerra (Napoli); sarebbe stato raggiunto da due persone in scooter che gli avrebbero sparato. Indaga la Polizia di Stato.

Immagine di repertorio

In due gli si sarebbero avvicinati mentre stava comprando le sigarette e, senza dire nulla, gli avrebbero sparato per poi scappare in scooter. È quello che avrebbe raccontato G. T., pregiudicato di Acerra (Napoli), finito nella notte scorsa al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori con una ferita da proiettile alla coscia sinistra. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato; la versione della vittima è per il momento al vaglio degli investigatori, sono stati effettuati sopralluoghi alla ricerca di riscontri.

Il ferimento, stando alle parole del 72enne, sarebbe avvenuto davanti ad una tabaccheria di piazza San Pietro, dove l'uomo si era fermato per comprare le sigarette al distributore automatico. Erano le 4 circa del mattino. I due in scooter avrebbero esploso un singolo colpo di pistola, mirando alle gambe. Non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina: prima di premere il grilletto non avrebbero chiesto nulla. Appare maggiormente verosimile un collegamento con un precedente litigio a cui l'uomo avrebbe fatto riferimento e su cui sono in corso accertamenti.

Il 72enne, soccorso e portato a Villa dei Fiori, è stato giudicato fuori pericolo; la pallottola non ha leso organi vitali, la prognosi stilata dai medici è di pochi giorni salvo complicazioni. Le indagini, ora, vertono sui precedenti dell'uomo e sulle sue attuali frequentazioni per ricostruire il contesto del ferimento; acquisite anche le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza, pubbliche e di attività commerciali, che si trovano tra piazza San Pietro e lungo le strade che potrebbero avere usato i due per raggiungere il posto e successivamente per scappare.