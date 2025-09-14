Spari a Torre del Greco, 37enne ferito alla gamba da due sconosciuti su uno scooter

Immagine di repertorio

Spari ieri sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli: un uomo di 37 anni è stato ferito alla gamba sinistra da alcuni colpi d'arma da fuoco che alcuni sconosciuti, a bordo di uno scooter, avrebbero esploso contro di lui. L'uomo è stato portato in ospedale, prima al Maresca di Torre del Greco e poi all'ospedale del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. L'uomo se la caverà con venti giorni di prognosi, ed è stato già dimesso dai medici del nosocomio.

Intanto, indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice della vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della Compagna di Torre del Greco: secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava questa notte in via Piscopia, la strada che da via Roma la collega a Piazza Luigi Palomba, quando due sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco verso di lui, ferendo il 37enne alla gamba sinistra. L'uomo è stato quindi portato prima all'ospedale Maresca di Torre del Greco e successivamente trasferito all'Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli: dopo le cure del caso, è stato dimesso con venti giorni di prognosi. Indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Non è escluso che un aiuto possa arrivare da eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona, che potrebbero permettere agli inquirenti di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.