Spari a Posillipo contro auto e moto, il proprietario non avrebbe ricevuto alcuna minaccia Colpi di pistola contro auto e moto su via Posillipo: fonti investigative spiegano a Fanpage.it che il filmato risale alla scorsa notte del 9-10 luglio, il proprietario ha presentato denuncia ma non avrebbe ricevuto minacce.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Colpi di pistola contro un'automobile ed una moto, entrambe dello stesso proprietario, si sono registrati nella notte tra il 9 e il 10 luglio su via Posillipo, nel "salotto buono" di Napoli. In un video, reso virale da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra sui propri canali social, si vedono due persone su un motorino sfrecciare su via Posillipo ed aprire il fuoco contro un'automobile e contro un motorino. Ben visibili i danni ad entrambi i mezzi: secondo Borrelli, sarebbe stata una sorta di "allenamento per un colpo grosso", auspicando "massima allerta da parte delle forze dell’ordine" e richiamando alla mente l'episodio degli chalet di Mergellina, "dove trovò la morte Francesco Pio Maimone, ucciso per una lite a cui nemmeno non aveva partecipato. L’efferatezza e la follia di questi giovani criminali vanno fermate prima che si mangino la città. Serve una speciale task-force£.

Fanpage.it ha sentito telefonicamente fonti investigative riguardo il video, diventato immediatamente virale. Il filmato risalirebbe alla scorsa notte tra il 9 e il 10 luglio, ma non era stato diffuso. Il proprietario di auto e moto ha presentato denuncia di danneggiamento ai carabinieri ed era inizialmente tutto finito là. Poi il video di alcune telecamere di videosorveglianza che mostravano quanto fosse accaduto è finito in Rete, con i carabinieri che lo hanno visto ed hanno richiamato l'uomo, che avrebbe però spiegato di non aver ricevuto minacce o altro. Il filmato è stato acquisito quindi dai carabinieri, che ora lo stanno esaminando per trovare i responsabili, come spiegano a Fanpage.it fonti investigative. Per il momento, nessuna pista appare pienamente esclusa.