Spari a Grumo Nevano, 11 colpi di pistola contro un condominio

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Numerosi colpi di pistola sono stati esplosi contro un condominio di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, intorno alle 17:30 di oggi, 30 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno rinvenuto 11 bossoli a terra e diversi fori da proiettile sul muro. Non si segnalano feriti, sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e la matrice.

I militari sono intervenuti in via Franzese, all'altezza del civico 40, a seguito della segnalazione arrivata alla centrale operativa. L'edificio bersagliato da proiettili sarebbe coperto dalla videosorveglianza: i militari stanno in queste ore verificando l'esistenza di registrazioni che potrebbero fornire elementi preziosi per le indagini.

Dopo la segnalazione, come da prassi, sono stati monitorati i Pronto Soccorso per l'eventuale arrivo di feriti da arma da fuoco ma i controlli hanno dato esito negativo. Le indagini sono in corso, al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella di un atto intimidatorio; i carabinieri stanno effettuando accertamenti sui residenti nell'edificio per individuare un possibile destinatario della minaccia.