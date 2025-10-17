Spari a Casalnuovo, proiettili colpiscono una veranda e un’auto parcheggiata

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: diversi colpi di pistola sono stati esplosi in viale dei Pini. Secondo una prima ricostruzione, operata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, tre proiettili hanno colpito la veranda di un'abitazione, mentre altri quattro proiettili si sono invece conficcati in un'automobile, una Fiat Punto parcheggiata in strada; fortunatamente, però, l'evento non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo e quelli della Sezione Operativa della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno eseguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e matrice dell'evento.

Soltanto pochi giorni fa, numerosi colpi di pistola sono stati esplosi invece a Napoli, nel cosiddetto Bronx di Poggioreale. Precisamente nella serata del 12 ottobre, cinque giorni fa, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via della Bussola, dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco: sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto 7 bossoli. Gli operatori hanno avviato le indagini del caso: non si esclude possa essersi trattato di una stesa – gli spari a scopo intimidatorio – oppure di un vero e proprio conflitto a fuoco tra due o più persone.