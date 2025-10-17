napoli
video suggerito
video suggerito

Spari a Casalnuovo, proiettili colpiscono una veranda e un’auto parcheggiata

Sull’evento, verificatosi nella serata di ieri, indagano i carabinieri. I proiettili hanno colpito la veranda di un’abitazione e un auto, ma non si registrano feriti.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
25 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: diversi colpi di pistola sono stati esplosi in viale dei Pini. Secondo una prima ricostruzione, operata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, tre proiettili hanno colpito la veranda di un'abitazione, mentre altri quattro proiettili si sono invece conficcati in un'automobile, una Fiat Punto parcheggiata in strada; fortunatamente, però, l'evento non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo e quelli della Sezione Operativa della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno eseguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e matrice dell'evento.

Soltanto pochi giorni fa, numerosi colpi di pistola sono stati esplosi invece a Napoli, nel cosiddetto Bronx di Poggioreale. Precisamente nella serata del 12 ottobre, cinque giorni fa, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via della Bussola, dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco: sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto 7 bossoli. Gli operatori hanno avviato le indagini del caso: non si esclude possa essersi trattato di una stesa – gli spari a scopo intimidatorio – oppure di un vero e proprio conflitto a fuoco tra due o più persone.

Cronaca
25 CONDIVISIONI
Immagine
Scuole occupate per Gaza a Napoli, la Città Metropolitana: "Ora sgombero, rischio vandali"
Quali sono le scuole e i licei occupati a Napoli per Gaza: chiuso il Serra, liberato il Genovesi
Napoli, manifestazione degli studenti per Gaza sabato 18 ottobre
Le scuole occupate a Napoli contro il genocidio a Gaza: agitazione al Vico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views