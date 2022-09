Spari a Borgo Sant’Antonio Abate, ferito 44enne: colpi al braccio e nella gamba L’aggressione in via Saverio Mattei a Borgo Sant’Antonio Abate. La vittima è un incensurato di origini domenicane. Trasportato al Pellegrini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ferito a colpi di arma da fuoco al braccio e alla gamba. La vittima è un 44enne incensurato di origini domenicane. L'uomo sarebbe stato colpito mentre era in via Saverio Mattei, una strada del Borgo Sant'Antonio Abate, nella zona della Ferrovia di Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo Stella e della stazione Borgo Loreto, che sono arrivati sul posto a seguito della segnalazione dei colpi di arma da fuoco. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche i soccorsi, con l'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure mediche.

Il ferito trasportato al Pellegrini

Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, con ferite al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare e identificare i responsabili dell'aggressione e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Non si ferma la violenza nel rione. Solo il 23 agosto scorso, un 35enne già noto alle forze dell'ordine è stato accoltellato alla spalla e alla clavicola da uno sconosciuto. L'uomo è stato costretto a recarsi all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove gli hanno diagnosticato ferite guaribili in 12 giorni. L'aggressione avvenuta in vico Santa Maria del Riposo, nel quartiere San Lorenzo. Non sono chiare le motivazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Stella