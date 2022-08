Napoli, 35enne pugnalato in strada a San Lorenzo: denunciato un 22enne La vittima è stata accoltellata alla spalla e alla clavicola forse dopo una lite. Refertato al Pellegrini con 12 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pugnalato alla spalla e alla clavicola da uno sconosciuto un uomo di 35 anni, originario del Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a recarsi all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove gli hanno diagnosticato ferite guaribili in 12 giorni. L'aggressione sarebbe avvenuta in vico Santa Maria del Riposo, nel quartiere San Lorenzo questa notte. Non sono chiare al momento le motivazioni. Forse l'accoltellamento è avvenuto a seguito di una lite scoppiata in strada per motivi non chiari. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Stella, che nel pomeriggio di oggi hanno identificato e denunciato il presunto aggressore. Si tratterebbe di un 22enne del Borgo Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell'ordine.

L'aggressione stanotte nel quartiere San Lorenzo

Questa notte, il 35enne ferito si è presentato al Vecchio Pellegrini, colpito probabilmente con un’arma da taglio. L'uomo è stato accoltellato al deltoide sinistro e alla clavicola sinistra da uno sconosciuto, probabilmente dopo una lite scoppiata in strada per motivi ancora da chiarire. Al 35enne sono state diagnosticate lesioni guaribili in 12 giorni. Solo il 14 agosto scorso un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato a Napoli, apparentemente da uno sconosciuto e senza alcun motivo. Il giovane è stato curato dai sanitari dell'ospedale Pellegrini ed è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Stando a quanto ricostruito, il 20enne è stato aggredito da un uomo sconosciuto poco prima di rientrare in casa ed è stato ferito all'avambraccio sinistro e al fianco destro. La vittima in quel caso era un ragazzo residente nel rione Sanità e già noto alle forze dell'ordine.