Un ragazzo di 20 anni accoltellato per strada da uno sconosciuto a Napoli: indagini in corso

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato a Napoli, apparentemente da uno sconosciuto e senza alcun motivo. Il giovane è stato curato dai sanitari dell'ospedale Pellegrini ed è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Stando a quanto ricostruito, il 20enne è stato aggredito da un uomo sconosciuto poco prima di rientrare in casa ed è stato ferito all'avambraccio sinistro e al fianco destro.

All'ospedale, intorno alle 3 della notte di oggi, domenica 14 agosto, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Napoli centro. I militari stanno cercando di verificare la versione del ragazzo, residente nel rione Sanità e già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono tuttora in corso. L'aggressore, stando a quanto si apprende, ancora non è stato identificato.

Un'altra aggressione nel Napoletano: vittima un clochard

Ieri ad Afragola i carabinieri sono intervenuti in corso Italia per una presunta aggressione ai danni di un senza tetto. Al loro arrivo, però, non hanno trovato nessuno. C'erano soltanto i sanitari del 118, che poco prima avevano soccorso l'uomo. Quest'ultimo si è poi allontanato rifiutando di attendere i militari e rifiutando ulteriori cure, nonostante avesse riportato alcune ustioni sulle gambe. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il clochard avrebbe raccontato al personale sanitario di essere stato aggredito da due ragazze, ma la versione è ancora tutta da verificare. I militari stanno cercando di rintracciare il senza tetto per ascoltare il suo racconto per poi cercare di identificare, eventualmente, le due donne che l'hanno aggredito in strada (senza motivo apparente).