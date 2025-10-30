Sparatoria in via Vespucci al centro di Napoli, panico in strada: polizia sul posto

Immagine di repertorio

Sparatoria in via Amerigo Vespucci al centro di Napoli, anche conosciuta come via Marina. Diversi colpi sono stati esplosi nella strada dell'asse costiero oggi pomeriggio, giovedì 30 ottobre, attorno alle ore 16,00. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato, dopo una segnalazione in Questura. Le forze dell'ordine stanno verificando quanto accaduto. Non ci sarebbero stati feriti.

Al momento si è ancora in fase di accertamento. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso, alla ricerca di eventuali bossoli lasciati in strada, dai quali si potrebbe risalire all'arma che ha sparato. Si cercano anche eventuali testimonianze e la presenza di immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che possano fornire elementi utili alle indagini. La zona di via Marina è coperta da una fitta rete di telecamere. Non è escluso che qualcuna possa aver ripreso il passaggio di chi ha sparato.

Si tratta della strada, lunga oltre 4 chilometri, che collega l'area orientale di Napoli, con i quartieri di San Giovanni e Ponticelli, a piazza Municipio, nel centro storico, costeggiando il Porto di Napoli. Frequentata da decine di migliaia di automobilisti ogni giorno. Le sparatorie, i furti, le rapine e altri reati predatori su via Marina, purtroppo, non sono fenomeni isolati. E le forze dell'ordine presidiano costantemente il territorio per prevenire questo tipo di reati e difendere i cittadini. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto nel pomeriggio di oggi. La sparatoria è avvenuta lungo un tratto di strada dove sono presenti anche scuole con bambini.