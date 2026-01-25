napoli
Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteo

Sparatoria in via Santa Maria Ognibene: un 22enne colpito al gluteo, dimesso dopo l’estrazione del proiettile.
A cura di Redazione Napoli
Un giovane di 22 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri a Napoli, da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in via Santa Maria Ognibene ai Quartieri Spagnoli. Il ferito, colpito al gluteo destro, è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini.  L’ogiva è stata estratta dai medici e il giovane è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il ferito è C. B., nato nel 2003.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Carabinieri Napoli Centro, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Durante il sopralluogo, la sezione Investigazioni Scientifiche dell'Arma ha rinvenuto una decina di bossoli sull’asfalto, elemento che lascia ipotizzare una sparatoria piuttosto intensa. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e la matrice dell’agguato. Al momento non si esclude alcuna pista.

