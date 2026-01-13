Sparatoria a Napoli, ragazzo di 23 anni colpito da proiettili alla gamba finisce in ospedale

Immagine di repertorio

Sparatoria a Napoli nella serata di oggi, martedì 13 gennaio. Un ragazzo di 23 anni è stato colpito da un proiettile ad una gamba ed è finito in ospedale. L'episodio è accaduto tra le ore 19,00 e le 20,00. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta in via Califano, nella zona di Ponticelli. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato in compagnia di una ragazza, quando avrebbe sentito un rumore e poi un forte bruciore ad una gamba.

Quando ha abbassato lo sguardo, si è accorto di essere stato colpito da un proiettile. Immediati i soccorsi, il ferito è stato trasportato presso il Pronto Soccorso della Clinica Villa Betania, dove gli è stata riscontrata una lesione al polpaccio destro. Dopo le prime cure mediche del caso, il 23enne è stato dimesso già in serata. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli investigatori della Polizia di Stato. Anche se sul posto, inizialmente, erano arrivati anche i carabinieri. Al vaglio degli investigatori tutta la ricostruzione. I poliziotti hanno eseguito i rilievi del caso e gli esami balistici. Sono state ascoltate le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. La zona di Ponticelli, purtroppo, non è nuova a episodi del genere, preda di contesa criminali e di regolamenti di conti tra clan rivali come i De Micco e i De Luca Bossa-Minichini.