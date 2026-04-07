Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di persona

Fabio Ascione, la vittima

Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso con un proiettile al petto questa mattina attorno alle 5, a Ponticelli, potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona. Gli investigatori, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non escludono nessuna ipotesi al momento. Il ragazzo era incensurato e non aveva legami con la criminalità organizzata, a quanto risulta. Secondo quanto ricostruito, dopo il lavoro in una sala Bingo, si era recato presso il Bar Lively in via Carlo Miranda, dove si era ritrovato assieme a degli amici, quando, attorno alle 5 del mattino di oggi, martedì 7 aprile, è rimasto vittima di una sparatoria.

Un'auto con a bordo due uomini avrebbe accostato e avrebbe sparato. Uno dei colpi avrebbe centrato Fabio al petto. Il ragazzo è morto all'ospedale Villa Betania, dove era stato portato dagli amici. Sulla vicenda indaga la Procura di Napoli e la Direzione Distrettuale Antimafia. Indagini delegate ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Gagliardi. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Le forze dell'ordine hanno interrogato i testimoni e acquisito alcuni video delle telecamere della zona. A terra non sarebbero stati ritrovati bossoli, che potrebbero essere caduti nell'abitacolo dell'auto. Non è chiaro se il bersaglio di chi ha sparato fosse un altro o se Fabio sia stato colpito da un proiettile vagante, magari nel corso di una stesa. Mentre tra le varie ipotesi è stata vagliata anche quella di una ritorsione a seguito di una lite.

IL M5S: "Non si può morire così"

"A prescindere di quale sia la matrice dell'omicidio del giovane Ascione a 20 anni – commenta Patrizio Gragnano, consigliere M5S della VI Municipalità – non si può morire in quel modo. Ad est della città c'è un enorme tema di dispersione scolastica e abbandono di un intero pezzo di popolazione ormai senza alcuna presa in carico. Le telecamere, da anni promesse non arrivano e nel quartiere con il più alto numero di scuole e dispersione scolastica stiamo ogni giorno a elemosinare risorse per non chiudere gli unici presidi veri che abbiamo. Troppe armi sono per la strada e troppo facile è reperirle a fasce di età sempre più giovani. Occorre un piano speciale di investimenti per Napoli est. Occorre aprire in città un grande dibattito sui temi della legalità e dello sviluppo con tutti gli attori".