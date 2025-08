Sparano nella notte contro una casa e poi danneggiano l’auto della vittima: indagini in corso

Alcuni malviventi hanno sparato contro un’abitazione ad Altavilla Irpina, comune che si trova in provincia di Avellino. Hanno poi danneggiato l’automobile della vittima. Le indagini sono in corso.

La scorsa notte ad Altavilla Irpina, un comune di appena tremila abitanti che si trova in provincia di Avellino, alcuni malviventi hanno sparato contro un'abitazione privata. Non solo. Hanno anche danneggiato l'automobile del proprietario della casa che era parcheggiata nelle vicinanze. Dopo averlo fatto, sono scappati. Sono state chiamate le forze dell'ordine che indagano sul caso.

La vittima, stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, sarebbe nota agli inquirenti. Non è escluso che il gesto sia un atto intimidatorio e che la vittima possa conoscere i banditi. Ieri notte, infatti, hanno sparato contro casa sua – che si trova in una zona residenziale – e, questo, potrebbe essere interpretato come un avvertimento per qualcosa. Subito dopo, hanno danneggiato la sua automobile. Fortunatamente non risulterebbero persone ferite.

Sono state chiamate le forze dell'ordine, che sono prontamente intervenute sul posto. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire al volto dei responsabili. In particolare modo, sono stati acquisiti i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza. I dispositivi hanno immortalato il momento dell'attentato, ma gli autori hanno il volto coperto. Gli inquirenti stanno cercando anche di comprendere quale possa essere il movente dell'attacco: la vittima quindi potrebbe fornire qualche informazione su chi possa averlo preso di mira. Sul caso attualmente vige il massimo riserbo da parte degli investigatori. Sicuramente però nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.