Spacca una bottiglia in testa al negoziante e rapina l’incasso: 19enne arrestato ai Quartieri Spagnoli Il giovane è riuscito a portare via quasi duemila euro. In seguito a indagini lampo, il 19enne è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.

A cura di Valerio Papadia

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Napoli è piena di turisti, giunti in città per le festività natalizie. È pieno giorno e i vicoli dei Quartieri Spagnoli sono colmi di persone, che si arrampicano sulle strade strette e lastricate per immergersi nell'atmosfera che negli ultimi anni, grazie a bar, negozi, luci e murales, hanno reso i Quartieri un posto imperdibile per i turisti. Sono le 15 di ieri, giovedì 14 dicembre, e in uno dei tanti negozi in via Speranzella entra quello che sembra un normale cliente: solo che, invece di chiedere al negoziante informazioni sulla merce esposta, lo minaccia, poi gli spacca una bottiglia di vetro sulla testa e rapina l'incasso, 1.870 euro guadagnati fino a quel momento.

Il rapinatore fugge e il negoziante aggredito allerta i carabinieri, poi raggiunge il Pronto Soccorso più vicino per farsi medicare la ferita alla testa. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro ascoltano la descrizione della vittima, osservano le immagini delle telecamere della zona e individuano quello che potrebbe essere il rapinatore, riconosciuto poi dal negoziante aggredito attraverso una foto.

Non ci mettono molto, i militari dell'Arma, a rintracciare il malvivente: si tratta di un giovane proprio dei Quartieri Spagnoli, un 19enne già noto alle forze dell'ordine, rintracciato dai carabinieri proprio in quel dedalo di vicoli, in Largo Baracche. Per il 19enne è scattato l'arresto con le accuse di rapina e lesioni aggravate: è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.