video suggerito

Sospesa la linea 1 della metro a Napoli: un guasto tecnico blocca l’intera tratta Guasto sulla linea 1 della metropolitana di Napoli: è stata sospesa la circolazione sull’intera tratta. I tecnici sono a lavoro per risolvere il problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, si è verificato un guasto sulla linea 1 della metropolitana a Napoli. Il disservizio è partito alle ore 9.10: tutta la tratta è stata momentaneamente sospesa con diversi disagi per i passeggeri.

La giornata di oggi è iniziata con problemi e disservizi per i pendolari di Napoli. Proprio in un'orario di punta dove diverse persone devono raggiungere i propri luoghi di lavoro, si è verificato un guasto che ha causato non pochi disagi.

Dieci minuti dopo le nove, come riporta l'Azienda Napoletana Mobilità (Anm) sul proprio profilo di X, un guasto tecnico ha causato il blocco dell'intera linea 1. Non è chiaro cosa possa aver provocato il problema. I tecnici di Anm sono a lavoro per risolvere immediatamente il guasto e far tornare la circolazione alla normalità.

Leggi anche La Metro Linea 1 di Napoli chiuderà 2 ore prima per 4 giorni a settimana fino a giugno 2026

I cittadini quindi devono cercare soluzioni alternative per poter raggiungere le proprie destinazioni prima che la circolazione venga ripristinata. Non è chiaro di che portata sia il guasto tecnico: se verrà risolto in poco tempo o ci vorrà qualche ora. A breve potrebbero esserci aggiornamenti.

(Articolo in aggiornamento)