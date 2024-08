Sorrento, traghetto fuori controllo travolge le barche nel porto: il video Incidente nautico nel porto di Sorrento. Motonave Caremar investe le barche. La drammatica scena ripresa in un video pubblicato dal parlamentare Borrelli (Avs) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Traghetto fuori controllo travolge le imbarcazioni nel Porto di Sorrento. Panico ieri pomeriggio, giovedì 22 agosto 2024, nel porto del comune della costiera, dove una motonave della Caremar improvvisamente ha perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, andando a scontrarsi con le barche che erano ormeggiate al molo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto è arrivato il personale della Capitaneria di Porto per eseguire i rilievi del caso e chiarire quali possano essere stato le cause dell'incidente.

Incidente nautico nel Porto di Capri

La motonave “Isola di Capri” della compagnia di navigazione Caremar, secondo le prime ricostruzioni, proveniva dall'isola azzurra ed era da poco arrivata a Sorrento, cittadina tra le mete turistiche più ricercate della penisola sorrentina. L'incidente nautico sarebbe avvenuto, per motivi ancora non chiari, durante le manovre di attracco alla banchina. La drammatica scena è stata ripresa con i cellulari dai turisti che affollavano le banchine. Il video è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), sui suoi canali social.

Indagine della Capitaneria di Porto

Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha aperto comunque un'indagine per capire cosa sia accaduto. Non è escluso che possa esserci stato un guasto di tipo tecnico alla base dell'incidente. Tra le ipotesi quella di un guasto ai comandi che potrebbe aver bloccato la possibile retromarcia. Il traghetto dopo l'incidente ed i rilievi del caso, ha proseguito comunque la sua attività.