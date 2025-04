video suggerito

Incidente Funivia Monte Faito, un video ha ripreso il momento prima della caduta: cosa si vede dalle immagini Un video ha ripreso gli istanti prima della tragedia del Monte Faito: acquisito agli atti dagli inquirenti. L’ipotesi: i cinque a bordo forse sbalzati fuori. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ci sarebbe il video di una telecamera che si trova nella stazione di Monte Faito che avrebbe ripreso parte della tragedia avvenuta ieri pomeriggio sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Immagini che sono già state acquisite dagli inquirenti e che riprenderebbero gli istanti prima della tragedia, quando cioè una cabina della funivia gestita dall'Eav è precipitata nel vuoto provocando quattro morti e un ferito grave. Video che ora è agli atti delle indagini e che potrebbe aiutare gli inquirenti a definire gli istanti immediatamente precedenti al disastro.

Dalle immagini si vedrebbe dunque la cabina a monte che torna indietro, ondeggiando vorticosamente prima di sparire nella nebbia.A quel punto, la cabina sparisce ma per gli inquirenti l'ipotesi più accreditata è che sia prima deragliata e poi caduta. Ma non è esclusa anche un'altra ipotesi: quella che ondeggiando possa aver urtato un pilone per poi precipitare. Altro elemento che sarebbe emerso dalle indagini, è che tutti gli occupanti del veicolo sarebbero stati sbalzati fuori dalla cabina.

Intanto, si è conclusa l'identificazione delle quattro vittime: si tratta della coppia di fratello e sorella britannici Elaine Margaret Winn e Graeme Derek Winn, della turista araba di cittadinanza israeliana Janan Suliman e di Carmine Parlato, macchinista dell'Eav originario di Vico Equense. L'altra persona rimasta coinvolta nel disastro, ovvero la quinta persona presente in quel momento in cabina, è il fratello di Janan Suliman, anche lui arabo di cittadinanza israeliana, ricoverato in condizioni gravissime all'Ospedale del Mare di Ponticelli.