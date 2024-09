Sorpreso con cocaina e 1.500 euro in contanti nelle Case Nuove di Napoli: arrestato 39enne

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 39enne è stato arrestato nel Rione della Case Nuove di Napoli dopo essere stato sorpreso con circa 1.500 euro in contanti e 38 dosi di cocaina nelle tasche: dovrà rispondere ora davanti ai giudici di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale lo hanno scoperto mentre durante un normale servizio di controllo del territorio stavano attraversando via Michelangelo Ciccone, all'angolo con via Giulio Cesare Capaccio, nel cuore del quartiere popolare a ridosso della Stazione di Piazza Garibaldi e che affaccia da una parte sul corso Arnaldo Lucci e dall'altro su Porta Nolana.

L'uomo era all'esterno di una palazzina dove, poco dopo, si è avvicinato un altro uomo su uno scooter, che gli ha allungato una banconota, ricevendo qualcosa da una busta shopper di quelle che si usano per la spesa che l'altro teneva tra le mani. A quel punto, i poliziotti sono subito intervenuti: mentre l'uomo sullo scooter è riuscito a far perdere le proprie tracce, l'altro è stato bloccato: addosso aveva 1.460 euro in banconote di taglio diverso, considerato il provento delle "vendite", oltre a 38 involucri di cocaina. Dai controlli, è emerso anche che il 39enne, di origini gambiane, avesse già precedenti di polizia. Arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente, l'uomo è stato portato in carcere. L'acquirente è invece riuscito a farla franca, sparendo tra i vicoli delle Case Nuove prima che venisse fermato dalle forze dell'ordine.