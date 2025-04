video suggerito

Il fruttivendolo vessato dal clan Frizziero: cesti da 1.500 euro per "le mogli dei carcerati" I clan Troncone di Fuorigrotta e Frizziero della Torretta erano così alleati da risultare simbiotici; nelle indagini ricostruite estorsioni a spacciatori e contrabbandieri ma anche a commercianti.

A cura di Nico Falco

Non solo tangenti sulle attività illegali, ma anche i commercianti onesti erano obbligati a pagare il pizzo al clan Frizziero. Sotto forma, come spesso avviene, di merce. Ed è così che un fruttivendolo che ha l'attività nella zona della Torretta, a ridosso del corso Vittorio Emanuele, è stato costretto a regalare migliaia di euro in frutta "alle mogli dei carcerati". Il particolare emerge dall'ordinanza eseguita dai carabinieri questa mattina, 15 aprile, e che ha portato in carcere vertici e gregari del clan Troncone di Fuorigrotta e dei Frizziero della Torretta, gruppi criminali legati tra loro in modo pressoché simbiotico.

L'estorsione al fruttivendolo della Torretta

Il commerciante, viene riportato nell'ordinanza, era stato minacciato Francesco Frizziero e Mariano Frizziero (entrambi destinatari di misura cautelare in carcere), che si erano avvalsi dell'appartenenza al clan per costringerlo a regalare merce. In particolare, avrebbero costretto l'uomo, che ha una sede anche a Fuorigrotta e proprio nella zona di influenza del clan Troncone, a consegnare vari cesti di frutta e verdura per un valore di 1.500 euro l'uno al clan Frizziero, da destinare "alle mogli dei carcerati". L'estorsione sarebbe stata perpetrata alla fine del 2020, pochi giorni prima di Natale.

La simbiosi tra i Troncone e i Frizziero

I contatti tra il gruppo Frizziero e i Troncone avrebbero cominciato a stringersi tra la fine del 2020 e il 2021. Il clan della Torretta avrebbe chiesto supporto a quello di Fuorigrotta per arginare l'ascesa del gruppo Strazzullo, all'epoca emergente nella stessa zona. Successivamente i due clan si sarebbero avvicinati ulteriormente, fino ad una stretta simbiosi.

Tanto che, viene riportato nell'ordinanza, il 30 settembre 2021, con l'arresto di Mariano Frizziero, Vitale Troncone sarebbe subentrato nella gestione pretendendo di incassare il pizzo che gli spacciatori pagavano all'alleato e provvedendo al mantenimento della sua compagna passandole la mesata.