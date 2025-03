video suggerito

"Sono un agente, ti faccio arrestare": si finge poliziotto e minaccia un infermiere all'ospedale di Pozzuoli L'uomo, prima di darsi alla fuga, ha anche preso a pugni la vetrata del triage del Pronto Soccorso. La denuncia arriva dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

A cura di Valerio Papadia

L'ingresso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Ennesimo episodio di violenza all'interno di un ospedale della Campania: questa volta, un paziente ha minacciato un infermiere e ha poi danneggiato la vetrata del triage; teatro dell'ultima aggressione è l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Come spesso accade in casi del genere, a raccontare la vicenda è stata l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". L'associazione racconta di come l'uomo, stanco di aspettare, abbia minacciato un infermiere in servizio al Pronto Soccorso: "Sono in agente, adesso chiamo i colleghi e ti faccio arrestare" avrebbe detto il paziente, millantando di essere un poliziotto. Prima di darsi alla fuga, poi, l'uomo ha preso a pugni la vetrata del triage del Pronto Soccorso.

Nel post sui social in cui "Nessuno tocchi Ippocrate" denuncia quanto accaduto all'ospedale di Pozzuoli si rende noto anche come il paziente, un uomo di 44 anni del posto, grazie ai dati in possesso dal nosocomio, sia stato identificato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato.

Soltanto pochi giorni fa, un'altra aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata all'ospedale del Mare di Napoli: un uomo di 31 anni, stanco di attendere il proprio turno in Pronto Soccorso, ha insultato e minacciato il personale, danneggiando poi un computer e una stampante. L'uomo, rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato per minaccia a personale sanitario, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.