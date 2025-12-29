Sindaco aggredito a sprangate nel Salernitano: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi

È stato giudicato dai medici fuori pericolo Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, piccolo comune della provincia di Salerno, selvaggiamente picchiato nei giorni scorsi: il primo cittadino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nell'ospedale "Ruggi", l'operazione è durata cinque ore. L'aggressione risale alla serata di Santo Stefano, sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri; secondo le ricostruzioni Siano sarebbe stato picchiato da un uomo che, a volto coperto, si sarebbe accanito su di lui con una spranga o un bastone.

Fuori pericolo il sindaco Carmine Siano

Nel pestaggio Siano, 64 anni, aveva riportato fratture multiple e lesioni su tutto il corpo. L'intervento chirurgico è stato effettuato dal primario di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale salernitano, Mauro Nese. Il sindaco è stato operato alla gamba e alla caviglia sinistra, all'avambraccio sinistro, alla mano destra e all'orecchio sinistro; i medici sono riusciti anche a salvargli la falange che, in un primo momento, si temeva dovesse essere amputata. Al termine dell'operazione è stato possibile escludere il pericolo di vita per Siano.

L'aggressione nella sera di Santo Stefano

Nelle scorse ore il 64enne è stato anche ascoltato dai carabinieri e ha fornito elementi legati al brutale pestaggio di venerdì sera, avvenuto nei pressi dell'abitazione di Siano, mentre il sindaco stava raggiungendo un plesso scolastico dove era in programma la recita natalizia degli studenti. I militari dell'Arma stanno ora cercando di stringere il cerchio intorno al responsabile, è verosimile che si tratti di un residente del luogo. I motivi dell'aggressione sono, per il momento, ancora sconosciuti.