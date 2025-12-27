Sindaco aggredito in provincia di Salerno a sprangate: fratture a mani e braccia, ferite su tutto il corpo

Ricoverato in ospedale per fratture a mani e braccia il sindaco Carmine Siano, aggredito ieri sera a Castiglione del Genovesi. Si indaga su movente e autore.

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi

Frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso: questo il bollettino di Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, pestato con una spranga, o forse un bastone, vicino casa sua nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Siano è attualmente ricoverato in Ortopedia nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico.

Non è chiaro il motivo dell'aggressione: i carabinieri indagano in tutte le direzioni. Al momento viene esclusa l'ipotesi della tentata rapina andata a male. Il fratello del sindaco, Pasquale Siano, ha spiegato al TgR Campania che il primo cittadino di Castiglione del Genovesi stava andando al plesso scolastico dove era in programma una recita dei ragazzi del paese, quando qualcuno avrebbe iniziato a colpirlo, e che non avrebbe fatto in tempo a vederlo. Luigi Giannattasio, vicesindaco di Castiglione del Genovesi, ha invece aggiunto che: "Non sappiamo il motivo per il quale è successa questa aggressione. Colpendo il sindaco hanno colpito l'istituzione, hanno colpito lo Stato e la comunità tutta".

Intanto, è arrivata anche la vicinanza del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che in una nota ha fatto sapere che "desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore. A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione. L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità".