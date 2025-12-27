Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni

Il sindaco aggredito da un uomo incappucciato e colpito con un bastone a gambe, testa e braccia: è in codice rosso in ospedale a Salerno.

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito nella serata di ieri sotto casa sua: la notizia ha fatto rapidamente il giro del paese prima e di tutta la zona poi. Secondo le primissime ricostruzioni, Siano sarebbe stato aggredito da un uomo incappucciato nei pressi di casa sua: colpito ripetutamente alla testa, alle braccia e alle gambe con un bastone, Siano è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Indagano a tutto tondo i carabinieri: al momento sembrerebbe esclusa l'ipotesi della tentata rapina finita male. Ma gli inquirenti lavorano nel massimo riserbo. Intanto, la notizia ha suscitato indignazione e rabbia tra cittadini ed autorità civili e religiose.

"Esprimo a nome mio e dell'amministrazione comunale di San Cipriano Picentino la nostra più ferma solidarietà al sindaco di Castiglione del Genovesi ing. Carmine Siano per la grave aggressione subita ieri sera". Così la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, che aggiunge: "Condanniamo con decisione ogni forma di violenza, senza se e senza ma. A nome della nostra comunità, auguriamo al sindaco una pronta guarigione e ribadiamo la nostra vicinanza a lui, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Castiglione del Genovesi".

Anche il parroco della chiesa di San Michele Arcangelo ha voluto esprimere la propria solidarietà al sindaco. In una nota, monsignor Sergio Antonio Capone ha fatto sapere che egli stesso "unitamente al Consiglio Pastorale Parrocchiale, al Consiglio Affari Economici e agli altri Organismi di partecipazione, interpretando i sentimenti della comunità castiglionese scossa dalla vile aggressione consumatasi ieri sera a danno del primo cittadino, esprime solidarietà e vicinanza all'ingegner Carmine Siano e alla sua famiglia. Mentre si condannano ogni forma di violenza e aggressione, si elevano preghiere per il Sindaco".