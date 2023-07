Si spoglia nudo davanti a bagnanti e bambini: bloccato sulla spiaggia della Chiaia a Ischia Un uomo di 53 ha iniziato a spogliarsi nudo in spiaggia, incurante della presenza di altre persone e di minori: raggiunto dalla polizia e denunciato.

Ha iniziato a spogliarsi completamente nudo in spiaggia, tanto che gli altri bagnati, anche per la presenza di bambini, hanno subito chiamato la polizia, che è intervenuta. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico un uomo di 53 anni, che aveva iniziato a spogliarsi nudo in spiaggia incurante della presenza di altre persone tra cui alcuni minori. L'uomo è risultato anche in evidente stato di alterazione alcolica, ed è stato denunciato anche per ubriachezza manifesta. La vicenda è accaduta sull'isola d'Ischia nel pomeriggio di ieri: gli agenti del commissariato locale che sono intervenuti hanno identificato e denunciato l'uomo.

Tutto è accaduto in via Spinesante a Forio d'Ischia, presso la spiaggia libera "della Chiaia", una delle più note dell'isola. Qui una pattuglia del commissariato di Ischia è stata inviata dalla Centrale Operativa dopo alcune segnalazioni ricevuti dai bagnanti: giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo mentre stava iniziando a denudarsi completamente: avvicinandosi, hanno notato che l'uomo fosse in un evidente stato di alterazione alcolica, invitandolo a rivestirsi: attorno a lui, infatti, vi erano diverse persone tra cui alcuni minori. L'uomo, dai controlli, è risultato essere un 53enne di origine ucraina, con precedenti specifici di polizia: denunciato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza manifesta.