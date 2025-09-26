Si sente male in strada e muore: dramma nel Salernitano

Immagine di repertorio

Un uomo si sente male mentre cammina tranquillamente in strada. Si accascia improvvisamente sul marciapiedi e muore. Il dramma si è consumato ieri, giovedì 25 settembre, in via Vittorio Emanuele II a Battipaglia, nel Salernitano. La vittima è un uomo di 75 anni. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati medici e infermieri con ambulanza e auto medica dei volontari della Vopi del 118 dell'Asl di Salerno. Purtroppo, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno proceduto a circoscrivere l'area per evitare che curiosi potessero avvicinarsi e consentire così che le operazioni di soccorso potessero svolgersi nel miglior modo possibile.

A seguito di quanto accaduto in via Vittorio Emanuele II si è creato un grande trambusto. Il traffico, anche per la presenza delle ambulanze e delle forze dell'ordine, è andato in tilt. Si sono formate in poco tempo lunghe code di auto, considerato che l'episodio è avvenuto in concomitanza con un orario di punta. Via Vittorio Emanuele II è una è una importante arteria di traffico cittadino a Battipaglia, che si trova nei pressi dello Stadio Comunale Sant'Anna, ed è per questo frequentata in tutte le ore del giorno.

I soccorsi del malcapitato 75enne sono arrivati subito sul posto, ma nonostante il loro intervento non si è riusciti a salvare la vita dell'uomo. Le forze dell'ordine e la polizia locale hanno poi provveduto a regolare la circolazione e a mandar via i curiosi, per evitare che il traffico potesse completamente paralizzarsi, andando ad intralciare anche le operazioni di soccorso.