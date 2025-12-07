Si scontra e l’auto si ribalta, 4 feriti in ospedale: uno è gravissimo: incidente stradale a Eboli

Scontro tra due auto, una si ribalta. Quattro persone all'interno dei due veicoli restano ferite e vengono ricoverate in ospedale. Una di queste è in gravissime condizioni con prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 7 dicembre, attorno alle ore 11,30, in via del Grano a Eboli, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e l'ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento dell'Asl di Salerno.

Incidente a Eboli: 4 feriti in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, una auto Citroen C3 si è scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento, con una altra autovettura. Lo scontro è stato molto violento e la Citroen si è capovolta, terminando la sua corsa rovesciata sul tettuccio. I quattro passeggeri che erano all'interno delle due vetture sono rimasti tutti feriti. Due occupanti di una macchina sono stati trasportati e ricoverati all'ospedale di Eboli. Altri due passeggeri che erano nell'altra auto all'ospedale di Battipaglia. Uno dei passeggeri che era nell'auto capovolta è considerato in condizioni più gravi e la prognosi al momento resta riservata per consentire gli ulteriori accertamenti.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Le forze dell'ordine hanno acquisito le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso, mentre si valuta la possibilità di acquisire le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La circolazione stradale è stata provvisoriamente rallentata nella zona a causa del sinistro, mentre sono in corso le operazioni per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti.