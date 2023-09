Si schiantano con lo scooter contro le auto in sosta a Secondigliano, gravi due ragazzi Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Secondigliano. Due ragazzi di 16 e 20 anni ricoverati in prognosi riservata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schiantano con lo scooter contro le auto in sosta a Secondigliano, quartiere nord di Napoli. Sono gravi due ragazzi di 16 e 20 anni, vittime di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre scorsi. L'impatto è stato molto violento e i due ragazzi sono stati sbalzati dal sellino, cadendo rovinosamente sull'asfalto. I giovani, soccorsi dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, dopo essere stati sottoposti alle prime cure mediche del caso, sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in prognosi riservata.

Indagini della Polizia Locale, i due ragazzi ricoverati in prognosi riservata

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Antonio Muriano, che hanno avviato le indagini del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Due settimane fa un altro incidente grave a Poggioreale

Solo due settimane fa un altro incidente grave a Poggioreale, nel corso del quale un Suv si è scontrato violentemente con un'auto Kia Picanto con tre persone anziane a bordo. Gli occupanti del Suv dopo l'impatto sono fuggiti. Mentre sono rimasti feriti gravemente i tre a bordo della Kia, marito 60enne e la moglie e la suocera di 85 anni che era sul sedile posteriore. Il violento incidente stradale è avvenuto, domenica 3 settembre 2023, in via Cupa del Principe, nel quartiere di Poggioreale a Napoli, attorno alle ore 18,15.